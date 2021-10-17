Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Нэшвилл»

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 3:2.

На шайбы Йеспера Фаста, Андрея Свечникова и Теуво Терявяйнена хозяева ответили точными бросками Райана Джохансена и Филипа Форсберга.

«Каролина» после двух матчей набрала 4 очка, у «Нэшвилл» два поражения в двух играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Каролина» — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Голы: Фаст — 2 (Стаал, Слэвин), 6:19 — 0:1. Джохансен — 1, 27:54 — 1:1. Свечников — 3 (Нечас, Пеши), 54:00 — 1:2. Терявяйнен — 2 (п.в., Пеши, Ахо), 58:48 — 1:3. Форсберг — 1 (Экхольм, Джохансен), 59:15 — 2:3.

Вратари: Сарос (58:41) — Андерсен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 40 (14+15+11) — 32 (14+8+10).

Наши: Тренин (11.09/1/0) — Свечников (15.10/7/0).

17 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.