«Нэшвилл» выиграл у «Детройта»

«Нэшвилл» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Предаторз» одержали третью победу подряд.

«Нэшвилл» набрал 75 очков и идет на 9-й строчке в Западной конференции. «Ред Уингз» располагаются на 13-м месте в Восточной конференции — 69 очков.