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Сегодня, 05:43

«Нэшвилл» выиграл у «Детройта»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нэшвилл» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Предаторз» одержали третью победу подряд.

«Нэшвилл» набрал 75 очков и идет на 9-й строчке в Западной конференции. «Ред Уингз» располагаются на 13-м месте в Восточной конференции — 69 очков.

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ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нэшвилл Предаторз
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