Кузьменко забросил 33-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Ванкувер» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

На 6-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко. Он реализовал большинство и забросил свою 33-ю шайбу в сезоне.