Кузьменко забросил 33-ю шайбу в сезоне НХЛ
«Ванкувер» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».
На 6-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко. Он реализовал большинство и забросил свою 33-ю шайбу в сезоне.
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|15.03
|02:00
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Рейнджерс – Вашингтон
|5 : 3
|15.03
|02:00
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Филадельфия – Вегас
|- : -
|15.03
|02:00
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Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|- : -
|15.03
|02:00
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Питтсбург – Монреаль
|- : -
|15.03
|02:00
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Каролина – Виннипег
|- : -
|15.03
|03:00
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Нэшвилл – Детройт
|- : -
|15.03
|03:30
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Чикаго – Бостон
|- : -
|15.03
|04:00
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Эдмонтон – Оттава
|- : -
|15.03
|05:00
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Аризона – Калгари
|- : -
|15.03
|05:00
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Ванкувер – Даллас
|- : -
|15.03
|05:30
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Сан-Хосе – Коламбус
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|15.03
|05:30
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Лос-Анджелес – Айлендерс
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