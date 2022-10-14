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Сегодня, 06:06

«Даллас» победил «Нэшвилл» благодаря дублю Марчмента

Руслан Минаев
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«Даллас» на выезде обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В составе «Старз» дубль на счету Мэйсона Марчмента, еще по шайбе забили Джо Павелски и Уайатт Джонстон.

«Предаторз» ответили результативным ударом Райана Джохансена.

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин сыграл 15 минут 15 секунд и сделал 2 броска по воротам соперника.

Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов провел на льду 12 минут 42 секунды и сделал 2 броска при показателе полезности «-1».

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«Нэшвилл» — «Даллас» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Марчмент — 1 (Сегин), 2:31 — 0:1. Марчмент — 2 (бол., Лундквист, Сегин), 18:56 — 0:2. Павелски — 1 (Хинтц, Робертсон), 39:09 — 0:3. Джонстон — 1 (бол., Сегин, Сутер), 44:22 — 0:4. Джохансен — 1 (Толванен), 44:53 — 1:4.

Вратари: Сарос — Эттингер.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 31 (9+11+11) — 29 (12+10+7).

Наши: Тренин (15.15/2/0) — Гурьянов (12.42/2/-1).

14 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 692 зрителя.

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ХК Даллас Старз
ХК Нэшвилл Предаторз
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4 Каролина 1 1 0 2
5 Айлендерс 1 0 1 0
6 Нью-Джерси 1 0 1 0
7 Коламбус 1 0 1 0
8 Вашингтон 2 0 2 0
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2 Баффало 1 1 0 2
3 Флорида 1 1 0 2
4 Монреаль 1 1 0 2
5 Торонто 2 1 1 2
6 Детройт 0 0 0 0
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2 Даллас 1 1 0 2
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5 Сент-Луис 0 0 0 0
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 1 : 0
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