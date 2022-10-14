Гол и 3 голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Миннесоту»
«Рейнджерс» обыграли «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. Игра прошла на «Эксел Энерджи Центр» в Сэнт-Поле.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи при показателе полезности «+2». Его признали первой звездой встречи.
Российский голкипер победившей команды Игорь Шестеркин отразил 33 из 36 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Рейнджерс» — 3:7 (0:3, 1:1, 2:3)
Голы: Крайдер — 1 (бол., Зибанежад, Панарин), 4:06 — 0:1. Фокс — 1 (Лафренье, Панарин), 16:03 — 0:2. Панарин — 1 (Лафренье, Трочек), 19:47 — 0:3. Зуккарелло — 1 (бол., Капризов, Фолиньо), 27:45 — 1:3. Хытил — 1 (Фокс, Гудроу), 36:54 — 1:4. Трочек — 1 (Панарин), 44:18 — 1:5. Болди — 1 (Миддлтон), 45:16 — 2:5. Какко — 1, 45:46 — 2:6. Болди — 2 (Дамба), 46:20 — 3:6. Крайдер — 2 (Миллер, Зибанежад), 54:07 — 3:7.
Вратари: Флери — Шестеркин.
Штраф: 15 — 13.
Броски: 36 (15+15+6) — 35 (8+13+14).
Наши: Капризов (21.06/4/-4) — Панарин (16.39/1/+2).
14 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18 612 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|2
|2
|0
|4
|2
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|3
|Филадельфия
|1
|1
|0
|2
|4
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|5
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|6
|Нью-Джерси
|1
|0
|1
|0
|7
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|8
|Вашингтон
|2
|0
|2
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Баффало
|1
|1
|0
|2
|3
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|5
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|8
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|3
|2
|1
|4
|2
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|3
|Колорадо
|2
|1
|1
|2
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|1
|0
|1
|0
|7
|Аризона
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Сиэтл
|2
|1
|1
|3
|3
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|4
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|5
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|6
|Ванкувер
|1
|0
|1
|0
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|14.10
|02:00
|
Баффало – Оттава
|4 : 1
|14.10
|02:00
|
Питтсбург – Аризона
|6 : 2
|14.10
|02:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|5 : 2
|14.10
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|1 : 3
|14.10
|02:30
|
Торонто – Вашингтон
|3 : 2
|14.10
|03:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|3 : 7
|14.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|1 : 4
|14.10
|04:30
|
Калгари – Колорадо
|5 : 3
|14.10
|05:00
|
Вегас – Чикаго
|1 : 0
|14.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|1 : 4
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|2
|5
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|2
|5
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|3
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|2
|3
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|3
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Мартин Джонс
Сиэтл
|1
|1.00