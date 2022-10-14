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Сегодня, 05:49

Гол и 3 голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Миннесоту»

Панарин набрал 4 очка в победном матче «Рейнджерс» против «Миннесоты»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Артемий Панарин празднует гол.

«Рейнджерс» обыграли «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. Игра прошла на «Эксел Энерджи Центр» в Сэнт-Поле.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи при показателе полезности «+2». Его признали первой звездой встречи.

Российский голкипер победившей команды Игорь Шестеркин отразил 33 из 36 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Рейнджерс» — 3:7 (0:3, 1:1, 2:3)

Голы: Крайдер — 1 (бол., Зибанежад, Панарин), 4:06 — 0:1. Фокс — 1 (Лафренье, Панарин), 16:03 — 0:2. Панарин — 1 (Лафренье, Трочек), 19:47 — 0:3. Зуккарелло — 1 (бол., Капризов, Фолиньо), 27:45 — 1:3. Хытил — 1 (Фокс, Гудроу), 36:54 — 1:4. Трочек — 1 (Панарин), 44:18 — 1:5. Болди — 1 (Миддлтон), 45:16 — 2:5. Какко — 1, 45:46 — 2:6. Болди — 2 (Дамба), 46:20 — 3:6. Крайдер — 2 (Миллер, Зибанежад), 54:07 — 3:7.

Вратари: Флери — Шестеркин.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 36 (15+15+6) — 35 (8+13+14).

Наши: Капризов (21.06/4/-4) — Панарин (16.39/1/+2).

14 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18 612 зрителей.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
1
22
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 2 2 0 4
2 Питтсбург 1 1 0 2
3 Филадельфия 1 1 0 2
4 Каролина 1 1 0 2
5 Айлендерс 1 0 1 0
6 Нью-Джерси 1 0 1 0
7 Коламбус 1 0 1 0
8 Вашингтон 2 0 2 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 1 1 0 2
2 Баффало 1 1 0 2
3 Флорида 1 1 0 2
4 Монреаль 1 1 0 2
5 Торонто 2 1 1 2
6 Детройт 0 0 0 0
7 Тампа-Бэй 1 0 1 0
8 Оттава 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 3 2 1 4
2 Даллас 1 1 0 2
3 Колорадо 2 1 1 2
4 Виннипег 0 0 0 0
5 Сент-Луис 0 0 0 0
6 Миннесота 1 0 1 0
7 Аризона 1 0 1 0
8 Чикаго 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
2 Сиэтл 2 1 1 3
3 Эдмонтон 1 1 0 2
4 Калгари 1 1 0 2
5 Анахайм 1 1 0 2
6 Ванкувер 1 0 1 0
7 Лос-Анджелес 2 0 2 0
8 Сан-Хосе 2 0 2 0
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14.10 02:00
Баффало – Оттава
 4 : 1
14.10 02:00
Питтсбург – Аризона
 6 : 2
14.10 02:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 5 : 2
14.10 02:30
Айлендерс – Флорида
 1 : 3
14.10 02:30
Торонто – Вашингтон
 3 : 2
14.10 03:00
Миннесота – Рейнджерс
3 : 7
14.10 03:00
Нэшвилл – Даллас
 1 : 4
14.10 04:30
Калгари – Колорадо
 5 : 3
14.10 05:00
Вегас – Чикаго
 1 : 0
14.10 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 1 : 4
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 2 5
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 2 5
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 3 3
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 2 3
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 3
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
Мартин Джонс

Мартин Джонс

Сиэтл

 1 1.00
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