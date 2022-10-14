Гол и 3 голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Миннесоту»

Панарин набрал 4 очка в победном матче «Рейнджерс» против «Миннесоты»

«Рейнджерс» обыграли «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. Игра прошла на «Эксел Энерджи Центр» в Сэнт-Поле.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи при показателе полезности «+2». Его признали первой звездой встречи.

Российский голкипер победившей команды Игорь Шестеркин отразил 33 из 36 бросков по своим воротам.

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«Миннесота» — «Рейнджерс» — 3:7 (0:3, 1:1, 2:3)

Голы: Крайдер — 1 (бол., Зибанежад, Панарин), 4:06 — 0:1. Фокс — 1 (Лафренье, Панарин), 16:03 — 0:2. Панарин — 1 (Лафренье, Трочек), 19:47 — 0:3. Зуккарелло — 1 (бол., Капризов, Фолиньо), 27:45 — 1:3. Хытил — 1 (Фокс, Гудроу), 36:54 — 1:4. Трочек — 1 (Панарин), 44:18 — 1:5. Болди — 1 (Миддлтон), 45:16 — 2:5. Какко — 1, 45:46 — 2:6. Болди — 2 (Дамба), 46:20 — 3:6. Крайдер — 2 (Миллер, Зибанежад), 54:07 — 3:7.

Вратари: Флери — Шестеркин.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 36 (15+15+6) — 35 (8+13+14).

Наши: Капризов (21.06/4/-4) — Панарин (16.39/1/+2).

14 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18 612 зрителей.