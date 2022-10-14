НХЛ, 14 октября: «Миннесота» сыграет с «Рейнджерс», «Торонто» против «Вашингтона»

«Миннесота» сыграет с «Рейнджерс», «Торонто» встретится с «Вашингтоном» в матче НХЛ

Матчи регулярного чемпионата НХЛ 14 октября. «Миннесота» встретится с «Рейнджерс», «Торонто» сыграет против «Вашингтона» и другие матчи дня.

14 октября, пятница

2.00 (мск) «Баффало» — «Оттава»

2.00 «Питтсбург» — «Аризона»

2.00 «Филадельфия» — «Нью-Джерси»

2.30 «Айлендерс» — «Флорида»

2.30 «Торонто» — «Вашингтон»

3.00 «Миннесота» — «Рейнджерс»

3.00 «Нэшвилл» — «Даллас»

4.30 «Калгари» — «Колорадо»

5.00 «Вегас» — «Чикаго»

5.30 «Лос-Анджелес» — «Сиэтл»

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.