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НХЛ, 14 октября: «Миннесота» сыграет с «Рейнджерс», «Торонто» против «Вашингтона»

«Миннесота» сыграет с «Рейнджерс», «Торонто» встретится с «Вашингтоном» в матче НХЛ
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Матчи регулярного чемпионата НХЛ 14 октября. «Миннесота» встретится с «Рейнджерс», «Торонто» сыграет против «Вашингтона» и другие матчи дня.

14 октября, пятница

2.00 (мск) «Баффало» — «Оттава»

2.00 «Питтсбург» — «Аризона»

2.00 «Филадельфия» — «Нью-Джерси»

2.30 «Айлендерс» — «Флорида»

2.30 «Торонто» — «Вашингтон»

3.00 «Миннесота» — «Рейнджерс»

3.00 «Нэшвилл» — «Даллас»

4.30 «Калгари» — «Колорадо»

5.00 «Вегас» — «Чикаго»

5.30 «Лос-Анджелес» — «Сиэтл»

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 1 1 0 2
2 Рейнджерс 1 1 0 2
3 Питтсбург 0 0 0 0
4 Филадельфия 0 0 0 0
5 Айлендерс 0 0 0 0
6 Нью-Джерси 0 0 0 0
7 Вашингтон 1 0 1 0
8 Коламбус 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 1 1 0 2
2 Монреаль 1 1 0 2
3 Баффало 0 0 0 0
4 Оттава 0 0 0 0
5 Детройт 0 0 0 0
6 Флорида 0 0 0 0
7 Торонто 1 0 1 0
8 Тампа-Бэй 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 2 2 0 4
2 Колорадо 1 1 0 2
3 Даллас 0 0 0 0
4 Виннипег 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Аризона 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 1 0 1 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 1 1 0 2
2 Анахайм 1 1 0 2
3 Вегас 1 1 0 2
4 Сиэтл 1 0 1 1
5 Калгари 0 0 0 0
6 Лос-Анджелес 1 0 1 0
7 Ванкувер 1 0 1 0
8 Сан-Хосе 2 0 2 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
14.10 02:00
Баффало – Оттава
 - : -
14.10 02:00
Питтсбург – Аризона
 - : -
14.10 02:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 - : -
14.10 02:30
Айлендерс – Флорида
 - : -
14.10 02:30
Торонто – Вашингтон
 - : -
14.10 03:00
Миннесота – Рейнджерс
- : -
14.10 03:00
Нэшвилл – Даллас
 - : -
14.10 04:30
Калгари – Колорадо
 - : -
14.10 05:00
Вегас – Чикаго
 - : -
14.10 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 4
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 1 4
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 1 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 2 3
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 3
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 1 2
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 1 1.00
Юусе Сарос

Юусе Сарос

Нэшвилл

 1 1.00
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