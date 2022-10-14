НХЛ, 14 октября: «Миннесота» сыграет с «Рейнджерс», «Торонто» против «Вашингтона»
«Миннесота» сыграет с «Рейнджерс», «Торонто» встретится с «Вашингтоном» в матче НХЛ
Матчи регулярного чемпионата НХЛ 14 октября. «Миннесота» встретится с «Рейнджерс», «Торонто» сыграет против «Вашингтона» и другие матчи дня.
14 октября, пятница
2.00 (мск) «Баффало» — «Оттава»
2.00 «Филадельфия» — «Нью-Джерси»
3.00 «Миннесота» — «Рейнджерс»
Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|4
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|2
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сиэтл
|1
|0
|1
|1
|5
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|7
|Ванкувер
|1
|0
|1
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
|14.10
|02:00
|
Баффало – Оттава
|- : -
|14.10
|02:00
|
Питтсбург – Аризона
|- : -
|14.10
|02:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|- : -
|14.10
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|- : -
|14.10
|02:30
|
Торонто – Вашингтон
|- : -
|14.10
|03:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|- : -
|14.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|14.10
|04:30
|
Калгари – Колорадо
|- : -
|14.10
|05:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -
|14.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|1
|4
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|1
|2
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Юусе Сарос
Нэшвилл
|1
|1.00
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