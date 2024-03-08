«Нэшвилл» победил «Баффало». Форсберг оформил хет-трик

«Нэшвилл» на своем льду обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Сэйбрз» потерпели третье поражение подряд.

Нападающий «Предаторз» Филип Форсберг оформил хет-трик, а его одноклубник Густав Нюквист сделал три голевые передачи.

«Нэшвилл» набрал 75 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Баффало» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 63 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Баффало» — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Голы: Форсберг — 31 (бол., Йоси, Нюквист), 3:53 — 1:0. Байрам — 9 (Далин, Кребс), 4:23 — 1:1. Евангелиста — 12 (бол., Янковски, Новак), 16:15 — 2:1. Форсберг — 32 (Нюквист, О`Райлли), 41:49 — 3:1. Форсберг — 33 (Лозон, Нюквист), 46:43 — 4:1. Пауэр — 5 (Байрам), 52:52 — 4:2.

Вратари: Сарос — Комри (33:11 — 33:24, 57:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (9+9+7) — 28 (9+7+12).

Наши: Гурьянов (7.49/0/0) — -.

8 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 159 зрителей.