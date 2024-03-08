«Питтсбург» — «Вашингтон»: видеообзор матча

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«Вашингтон» на выезде выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Защитник Александр Алексеев сделал одну результативную передачу, а Иван Мирошниченко отметился голом.

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