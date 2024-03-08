Тарасов признан первой звездой матча против «Эдмонтона»

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (4:2).

24-летний россиянин отразил 29 бросков из 31. Второй звездой стал форвард Мэттью Оливер, забросивший одну шайбу. Третья звезда — форвард Коул Силлинджер, на счету которого результативная передача.

В текущем сезоне Тарасов провел 16 матчей, отразив 89,4 процента бросков при показателе полезности 3.48.