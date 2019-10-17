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«Не хотим, чтобы кто-то обманывал». Одноклубник Зыкова — о 20-матчевой дисквалификации россиянина

22:37
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Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо прокомментировал информацию о 20-матчевой дисквалификации одноклубника Валентина Зыкова за употребление веществ, повышающих спортивные результаты.

— Печально, что так вышло с Зыковым, но мы не хотим подобного в игре, — приводит слова Маршессо в Twitter Джастин Эмерсон. —  Не хотим, чтобы кто-то обманывал. Это печально.

В клубе подчеркнули, что Зыков сознательно принял запрещенное вещество.

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