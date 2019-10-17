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«Зыков сознательно принял запрещенное вещество». Заявление «Вегаса» по дисквалификации россиянина

20:52
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Пресс-служба «Вегаса» опубликовала заявлении по дисквалификации нападающего Валентина Зыкова. 24-летний россиянин пропустит 20 матчей за употребление запрещенных веществ.

— Клуб постоянно следит за питанием, потреблением добавок и общим рационом наших хоккеистов на протяжении всего сезона. Валентин сознательно принял запрещенное вещество без разрешения, рекомендации или ведома клуба. «Вегас» уважает принятое решение, — говорится в заявлении клуба.

Зыков не знает, как запрещенный препарат попал в его организм. Россиянина дисквалифицировали на 20 матчей

В этом сезоне Зыков провел 7 игр, в которых отдал 2 голевые передачи.

Отметим, что из-за аналогичной дисквалификации первые 20 матчей предыдущего сезона пропустил другой игрок «Вегаса» — защитник Нэйт Шмидт.

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