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Нападающий Янковски подписал контракт с фарм-клубом «Баффало». К нему был интерес в КХЛ

Нападающий Марк Янковски подписал контракт с фарм-клубом «Баффало» в АХЛ.
08:38
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Нападающий Марк Янковски подписал контракт с фарм-клубом «Баффало» в АХЛ. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт «Рочестера».

27-летний игрок был на просмотре в «Нью-Джерси», но клуб не стал предлагать ему полноценный контракт.

Ранее появлялась информация, что к хоккеисту есть интерес со стороны клубов КХЛ.

В прошлом сезоне Янковски выступал за «Питтсбург» и набрал 11 (4+7) очков в 45 матчах чемпионата НХЛ.

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Иван Шитик все материалы автора
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