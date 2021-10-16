Нападающий Янковски подписал контракт с фарм-клубом «Баффало». К нему был интерес в КХЛ

Нападающий Марк Янковски подписал контракт с фарм-клубом «Баффало» в АХЛ. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт «Рочестера».

27-летний игрок был на просмотре в «Нью-Джерси», но клуб не стал предлагать ему полноценный контракт.

Ранее появлялась информация, что к хоккеисту есть интерес со стороны клубов КХЛ.

В прошлом сезоне Янковски выступал за «Питтсбург» и набрал 11 (4+7) очков в 45 матчах чемпионата НХЛ.