Два клуба КХЛ заинтересованы в канадском нападающем Янковски

По информации «СЭ», два клуба КХЛ, а также несколько швейцарских клубов заинтересованы в канадском нападающем Марке Янковски.

27-летний игрок пошел просмотр в «Нью-Джерси», но не получил от клуба контрактное предложение.

В прошлом сезоне Янковски выступал за «Питтсбург», набрав 11 (4+7) очков при показателе полезности «+4» в 45 матчах регулярного чемпионата.