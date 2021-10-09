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Два клуба КХЛ заинтересованы в канадском нападающем Янковски

15:12
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По информации «СЭ», два клуба КХЛ, а также несколько швейцарских клубов заинтересованы в канадском нападающем Марке Янковски.

27-летний игрок пошел просмотр в «Нью-Джерси», но не получил от клуба контрактное предложение.

В прошлом сезоне Янковски выступал за «Питтсбург», набрав 11 (4+7) очков при показателе полезности «+4» в 45 матчах регулярного чемпионата.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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