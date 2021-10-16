Нападающий Ридер продолжит карьеру в Швеции
Нападающий Тобиас Ридер продолжит карьеру в Швеции
08:03
Бывший нападающий клубов НХЛ Тобиас Ридер продолжит карьеру в чемпионате Швеции. Он заключил контракт с клубом «Векше», сообщает сайт команды.
28-летний немец был на просмотре в «Анахайме», но клуб не стал предлагать ему полноценный контракт.
В прошлом сезоне форвард выступал за «Баффало», набрав в 44 матчах 7 (5+2) очков.
В общей сложности Ридер провел в лиге 478 матчей, в которых набрал 145 (64+81) результативных баллов.
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