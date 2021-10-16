Нападающий Ридер продолжит карьеру в Швеции

Бывший нападающий клубов НХЛ Тобиас Ридер продолжит карьеру в чемпионате Швеции. Он заключил контракт с клубом «Векше», сообщает сайт команды.

28-летний немец был на просмотре в «Анахайме», но клуб не стал предлагать ему полноценный контракт.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Баффало», набрав в 44 матчах 7 (5+2) очков.

В общей сложности Ридер провел в лиге 478 матчей, в которых набрал 145 (64+81) результативных баллов.