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Нападающий Ридер продолжит карьеру в Швеции

Нападающий Тобиас Ридер продолжит карьеру в Швеции
08:03
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Бывший нападающий клубов НХЛ Тобиас Ридер продолжит карьеру в чемпионате Швеции. Он заключил контракт с клубом «Векше», сообщает сайт команды.

28-летний немец был на просмотре в «Анахайме», но клуб не стал предлагать ему полноценный контракт.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Баффало», набрав в 44 матчах 7 (5+2) очков.

В общей сложности Ридер провел в лиге 478 матчей, в которых набрал 145 (64+81) результативных баллов.

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Иван Шитик все материалы автора
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