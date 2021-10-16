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Проворов — о поражении от «Ванкувера»: «Просто случилось слишком много неудачных отскоков»

10:29
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Защитник «Филадельфии» Иван Проворов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:5 Б).

«В первом периоде мы играли быстро, хорошо двигались и контролировали шайбу, опережая соперника и не давая им времени. Но во втором периоде роли поменялись, а мы слишком часто нарушали правила. В третьем периоде и овертайме игра была равной, а затем случились буллиты. Но в любом случае сегодняшняя встреча показала, что у нас есть характер. Пожалуй, сегодня просто случилось слишком много неудачных отскоков», — приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ.

Сам россиянин в этой встрече отметился результативной передачей.

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Иван Шитик все материалы автора
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