Защитник «Филадельфии» Иван Проворов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:5 Б).

«В первом периоде мы играли быстро, хорошо двигались и контролировали шайбу, опережая соперника и не давая им времени. Но во втором периоде роли поменялись, а мы слишком часто нарушали правила. В третьем периоде и овертайме игра была равной, а затем случились буллиты. Но в любом случае сегодняшняя встреча показала, что у нас есть характер. Пожалуй, сегодня просто случилось слишком много неудачных отскоков», — приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ.

Сам россиянин в этой встрече отметился результативной передачей.