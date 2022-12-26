Уилсон — о выписке Карлсона после травмы: «Он крепок, как гвоздь»
Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон поддержал своего одноклубника Джона Карлсона, после полученной травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).
«Наш парень идет на поправку. Мы занимаемся сумасшедшим спортом, но Джонни крепок, как гвоздь», — написал Уилсон в соцсетях.
В одном из эпизодов матча шайба попала в голову американскому защитнику. Игрок был доставлен в больницу, после чего в скором времени выписан.
В текущем сезоне 32-летний Карлсон сыграл за «Вашингтон» 30 матчей и набрал 21 (8+13) очков.
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|1
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|2
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|13
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|32
|19
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|40
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|33
|19
|14
|40
|5
|Сент-Луис
|34
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|18
|34
|6
|Нэшвилл
|32
|14
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|Аризона
|32
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|21
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|32
|8
|24
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|Тихоокеанский дивизион
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|П
|О
|1
|Вегас
|36
|24
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|2
|Лос-Анджелес
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|18
|44
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|Сиэтл
|32
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|4
|Калгари
|35
|16
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|Эдмонтон
|35
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|38
|6
|Ванкувер
|33
|15
|18
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Результаты / календарь
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1.01
2.01
|28.12
|03:00
|
Оттава – Детройт
|- : -
|28.12
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|- : -
|28.12
|03:00
|
Коламбус – Баффало
|- : -
|28.12
|03:00
|
Оттава – Бостон
|- : -
|28.12
|03:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|- : -
|28.12
|03:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|- : -
|28.12
|04:00
|
Виннипег – Миннесота
|- : -
|28.12
|04:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|28.12
|04:00
|
Сент-Луис – Торонто
|- : -
|28.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
|28.12
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|- : -
|28.12
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|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|28.12
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|
Лос-Анджелес – Вегас
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|35
|66
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|56
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|35
|30
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|35
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|23
|1.94
|
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Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
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