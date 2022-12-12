Овечкин забил 53-й гол в пустые ворота — до рекорда Гретцки 3 шайбы

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился шайбой в матче против «Виннипега» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забросил в пустые ворота.

Таким образом, эта шайба стала для форварда 53-й в лиге в пустые ворота. По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории НХЛ.

Лидирует Уэйн Гретцки, который отметился 56 голами.