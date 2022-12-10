Овечкин забил 500-й гол в равных составах — это четвертый результат в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче против «Сиэтла» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Эта шайба стала для 37-летнего форварда 500-й в равных составах в карьере. Больше забивали только Яромир Ягр (538), Горди Хоу (566) и Уэйн Гретцки (617).

Также Овечкин приблизился к Горди Хоу в списке лучших бомбардиров в истории лиги — 796 против 801. Лидирует по-прежнему Гретцки с 894 шайбами.