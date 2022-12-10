Овечкину осталось забить 5 голов, чтобы догнать Хоу в списке лучших бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг отметки в 796 заброшенных шайб в НХЛ. Сегодня, 10 декабря, он забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата против «Сиэтла» (4:1).

37-летний россиянин занимает 3-е место по голам среди всех игроков НХЛ. На втором месте в списке Горди Хоу, который за карьеру забил 801 гол.

Таким образом, для того чтобы догнать Хоу, Овечкину необходимо забросить еще 5 шайб.