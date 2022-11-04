Овечкин признан третьей звездой матча

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой матча против «Детройта» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Российский форвард отличился в этой встрече одной шайбой.

Первой звездой матча стал нападающий «Ред Уингз» Эндрю Копп, который отметился 2 (1+1) очками.

Второй звездой дня стал вратарь «Детройта» Вилле Хуссо.