32 сэйва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Сент-Луис»
«Айлендерс» переиграл «Сент-Луис» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Островитяне» одержали пятую победу подряд. «Блюз» потерпели шестое поражение кряду.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Его одноклубник и соотечественник Иван Барбашев сделал одну голевую передачу.
Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам. Его одноклубник Александр Романов набрал 1 (0+1) очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Айлендерс» — 2:5 (1:0, 0:4, 1:1)
Голы: Тарасенко — 4 (Крюг, Фолк), 8:17 — 1:0. Палмиери — 3 (Добсон), 20:14 — 1:1. Нельсон — 5 (бол., Ли, Добсон), 25:06 — 1:2. Бэйли — 3 (Барзал, Вальстрем), 27:05 — 1:3. Ли — 6 (Нельсон, Бовилье), 30:18 — 1:4. Томас — 2 (бол., Барбашев, Тарасенко), 48:40 — 2:4. Пажо — 1 (п.в., Романов), 58:28 — 2:5.
Вратари: Биннингтон (57:24 — 58:28) — Сорокин.
Штраф: 9 — 11.
Броски: 34 (10+12+12) — 30 (13+14+3).
Наши: Барбашев (18.09/2/0), Бучневич (18.47/2/-1), Тарасенко (16.39/5/-1), Торопченко (14.43/6/0) — Романов (21.57/0/+1).
4 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|10
|7
|3
|15
|2
|Нью-Джерси
|10
|7
|3
|14
|3
|Айлендерс
|11
|7
|4
|14
|4
|Рейнджерс
|12
|6
|6
|14
|5
|Филадельфия
|10
|5
|5
|12
|6
|Вашингтон
|12
|5
|7
|12
|7
|Питтсбург
|11
|4
|7
|10
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|10
|1
|20
|2
|Баффало
|10
|7
|3
|14
|3
|Тампа-Бэй
|11
|6
|5
|13
|4
|Детройт
|10
|5
|5
|12
|5
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|6
|Флорида
|10
|5
|5
|11
|7
|Монреаль
|11
|5
|6
|11
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|10
|6
|4
|13
|2
|Виннипег
|10
|6
|4
|13
|3
|Чикаго
|11
|5
|6
|12
|4
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|5
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|6
|Нэшвилл
|11
|3
|7
|8
|7
|Аризона
|9
|3
|6
|7
|8
|Сент-Луис
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|10
|2
|20
|2
|Эдмонтон
|10
|7
|3
|14
|3
|Сиэтл
|12
|6
|6
|14
|4
|Лос-Анджелес
|13
|6
|7
|13
|5
|Калгари
|9
|5
|3
|11
|6
|Анахайм
|10
|3
|7
|7
|7
|Сан-Хосе
|12
|3
|9
|7
|8
|Ванкувер
|10
|2
|8
|6
|4.11
|02:00
|
Оттава – Вегас
|4 : 5
|4.11
|02:00
|
Рейнджерс – Бостон
|2 : 5
|4.11
|02:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|3 : 4 Б
|4.11
|02:30
|
Детройт – Вашингтон
|3 : 1
|4.11
|03:00
|
Виннипег – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|4.11
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|0 : 4
|4.11
|03:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|2 : 5
|4.11
|03:30
|
Чикаго – Лос-Анджелес
|2 : 1 ОТ
|4.11
|04:00
|
Калгари – Нэшвилл
|1 : 4
|4.11
|04:00
|
Эдмонтон – Нью-Джерси
|3 : 4
|4.11
|05:00
|
Аризона – Даллас
|- : -
|4.11
|05:00
|
Ванкувер – Анахайм
|- : -
|4.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Флорида
|- : -
|4.11
|20:00
|
Колорадо – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|22
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|10
|21
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|10
|17
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|11
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|12
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|12
|8
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66