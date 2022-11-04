32 сэйва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Сент-Луис»

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«Айлендерс» переиграл «Сент-Луис» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Островитяне» одержали пятую победу подряд. «Блюз» потерпели шестое поражение кряду.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Его одноклубник и соотечественник Иван Барбашев сделал одну голевую передачу.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам. Его одноклубник Александр Романов набрал 1 (0+1) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Айлендерс» — 2:5 (1:0, 0:4, 1:1)

Голы: Тарасенко — 4 (Крюг, Фолк), 8:17 — 1:0. Палмиери — 3 (Добсон), 20:14 — 1:1. Нельсон — 5 (бол., Ли, Добсон), 25:06 — 1:2. Бэйли — 3 (Барзал, Вальстрем), 27:05 — 1:3. Ли — 6 (Нельсон, Бовилье), 30:18 — 1:4. Томас — 2 (бол., Барбашев, Тарасенко), 48:40 — 2:4. Пажо — 1 (п.в., Романов), 58:28 — 2:5.

Вратари: Биннингтон (57:24 — 58:28) — Сорокин.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 34 (10+12+12) — 30 (13+14+3).

Наши: Барбашев (18.09/2/0), Бучневич (18.47/2/-1), Тарасенко (16.39/5/-1), Торопченко (14.43/6/0) — Романов (21.57/0/+1).

4 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.