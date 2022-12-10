Овечкин — четвертый среди крайних нападающих по количеству матчей с одним голом и одной передачей в истории НХЛ
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче против «Сиэтла» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Таким образом, 37-летний россиянин обошел Ги Лефлера (236) по количеству матчей в истории НХЛ, как минимум с одним голом и одной результативной передачей — 237 игр.
Среди крайних нападающих Овечкин уступает лишь Яри Курри (246), Горди Хоу (290) и Яромиру Ягру (325).
Абсолютным лидером по всем позициям является Уэйн Гретцки — 481 матч.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|27
|21
|6
|43
|2
|Каролина
|26
|14
|12
|34
|3
|Питтсбург
|27
|15
|12
|34
|4
|Айлендерс
|28
|17
|11
|34
|5
|Рейнджерс
|28
|13
|15
|31
|6
|Вашингтон
|29
|13
|16
|30
|7
|Филадельфия
|27
|9
|18
|23
|8
|Коламбус
|26
|9
|17
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|25
|21
|4
|43
|2
|Торонто
|28
|17
|11
|40
|3
|Тампа-Бэй
|26
|16
|10
|33
|4
|Детройт
|26
|13
|13
|31
|5
|Флорида
|27
|13
|14
|30
|6
|Монреаль
|26
|13
|13
|28
|7
|Баффало
|27
|12
|15
|26
|8
|Оттава
|26
|10
|16
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|26
|18
|8
|37
|2
|Даллас
|27
|15
|12
|35
|3
|Миннесота
|25
|13
|12
|28
|4
|Колорадо
|24
|13
|11
|27
|5
|Нэшвилл
|24
|12
|12
|26
|6
|Сент-Луис
|27
|12
|15
|24
|7
|Аризона
|24
|7
|17
|18
|8
|Чикаго
|26
|7
|19
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|19
|9
|39
|2
|Сиэтл
|26
|15
|11
|33
|3
|Лос-Анджелес
|29
|14
|15
|32
|4
|Эдмонтон
|27
|15
|12
|30
|5
|Калгари
|27
|13
|14
|29
|6
|Ванкувер
|27
|12
|15
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|8
|21
|21
|8
|Анахайм
|27
|7
|20
|17
Результаты / календарь
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
|10.12
|03:00
|
Баффало – Питтсбург
|3 : 4 ОТ
|10.12
|03:00
|
Вашингтон – Сиэтл
|4 : 1
|10.12
|03:00
|
Коламбус – Калгари
|3 : 1
|10.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|4 : 6
|10.12
|04:30
|
Чикаго – Виннипег
|1 : 3
|10.12
|05:00
|
Колорадо – Рейнджерс
|1 : 2 Б
|10.12
|05:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|- : -
|10.12
|05:30
|
Аризона – Бостон
|- : -
|10.12
|06:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|10.12
|06:00
|
Вегас – Филадельфия
|- : -
|10.12
|21:30
|
Нэшвилл – Оттава
|- : -
|10.12
|22:00
|
Даллас – Детройт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|52
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|27
|44
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|27
|41
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|24
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|27
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|27
|21
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|18
|1.82
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|10
|1.87
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12
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