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Сегодня, 08:45

Форвард «Торонто» Мэттьюс: «Овечкин — величайший бомбардир всех времен»

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Остон Мэттьюс.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оценил игру капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Прошедшей ночью состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Мэйпл ливз» и «Кэпиталз» (7:3). Россиянин оформил дубль.

«Он величайший бомбардир всех времен. Так что всегда весело играть против него и наблюдать за тем, как он это делает, а также за волнением и страстью, которые он испытывает после заброшенных шайб», — приводит слова Мэттьюса пресс-служба НХЛ.

Александр Овечкин. Овечкин сделал второй дубль подряд! Но его «Вашингтон» разбили в Торонто

У 38-летнего россиянина 845 голов в НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов НХЛ, Овечкину надо забросить еще 49 шайб.

Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: видеообзор матча
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 69 45 24 94
2 Каролина 69 43 26 92
3 Филадельфия 69 35 34 78
4 Вашингтон 68 33 35 75
5 Айлендерс 68 29 39 73
6 Нью-Джерси 69 33 36 70
7 Питтсбург 68 30 38 69
8 Коламбус 69 23 46 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 70 41 29 97
2 Флорида 68 45 23 94
3 Торонто 68 39 29 87
4 Тампа-Бэй 68 37 31 80
5 Детройт 69 35 34 76
6 Баффало 70 33 37 71
7 Монреаль 68 25 43 62
8 Оттава 67 28 39 60
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 68 44 24 93
2 Колорадо 69 44 25 93
3 Даллас 70 42 28 93
4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Миннесота 70 34 36 76
6 Сент-Луис 69 36 33 75
7 Аризона 69 28 41 61
8 Чикаго 69 19 50 43
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 69 43 26 94
2 Эдмонтон 66 41 25 86
3 Лос-Анджелес 69 36 33 83
4 Вегас 68 36 32 79
5 Калгари 68 33 35 71
6 Сиэтл 67 28 39 68
7 Анахайм 69 23 46 49
8 Сан-Хосе 68 16 52 39
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26.03
21.03 02:30
Вашингтон – Торонто
 3 : 7
21.03 03:00
Даллас – Аризона
 5 : 2
21.03 05:00
Лос-Анджелес – Миннесота
 6 : 0
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 67 118
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 69 117
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 108
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 57
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 68 48
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 65 48
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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