Защитник «Торонто» Эдмундсон сравнил Овечкина и Мэттьюса

Защитник «Торонто» Джоэль Эдмундсон сравнил игру своего одноклубника Остона Мэттьюса и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Может, у Мэттьюса седых волос немного меньше. Они оба очень много работают и получают удовольствие от хоккея», — цитирует Эдмундсона пресс-служба «Торонто».

В нынешнем сезоне 26-летний Мэттьюс провел 67 матчей, в которых набрал 89 (57+32) очков. У Овечкина 65 игр и 54 (23+31) очка.

До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ 38-летнему россиянину осталось забросить 49 шайб.