Кучеров вышел на 25-е место по очкам за один сезон НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче с «Оттавой» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, на счету 30-летнего россиянина 141 (43+98) очко в 78 матчах. Форвард вышел на 25-е место в истории НХЛ по количеству очков за один сезон. Он делит строчку с канадцем Марио Лемье, который набрал столько же в сезоне-1985/86.

Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, который в 1986 года завершил регулярный чемпионат с 215 (52+163) очками.