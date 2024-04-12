«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф. В Западной конференции известны 7 из 8 участников Кубка Стэнли

«Лос-Анджелес» после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:1) обеспечил себе участие в плей-офф.

Таким образом, в Западной конференции определились семь из восьми участников Кубка Стэнли: «Даллас», «Ванкувер», «Виннипег», «Колорадо», «Эдмонтон», «Нэшвилл» и «Лос-Анджелес».

На последнее место в плей-офф от «Запада» претендуют «Вегас» (92 очка) и «Сент-Луис» (89).