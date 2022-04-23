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Сегодня, 10:27

Капризов обновил рекорд «Миннесоты» по количеству результативных передач за сезон

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтлом» (6:3).

Эти передачи стали для 24-летнего россиянина 54-й, 55-й и 56-й в нынешнем сезоне.

Таким образом, нападающий обновил рекорд «Миннесоты» по числу результативных передач за сезон. Ранее рекорд принадлежал форварду Матсу Цуккарелло (55 передач).

Отметим, что до нынешнего сезона рекорд «Уайлд» по количеству передач принадлежал нападающему Пьеру-Марку Бушару (50 передач в 81 матче в сезоне-2007/08).

В нынешнем сезоне Капризов забросил 45 шайб и отдал 56 результативных передач в 77 матчах. Он стал первым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 101 очко за сезон.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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2 Рейнджерс 78 51 27 108
3 Питтсбург 78 44 34 99
4 Вашингтон 78 44 34 99
5 Айлендерс 77 35 42 80
6 Коламбус 78 35 43 77
7 Нью-Джерси 77 27 50 61
8 Филадельфия 78 24 54 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 77 56 21 118
2 Торонто 78 51 27 108
3 Тампа-Бэй 77 47 30 102
4 Бостон 77 47 30 99
5 Баффало 79 30 49 71
6 Детройт 78 30 48 70
7 Оттава 78 30 48 67
8 Монреаль 78 20 58 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 78 55 23 116
2 Миннесота 78 50 28 107
3 Сент-Луис 78 47 31 105
4 Нэшвилл 77 44 33 93
5 Даллас 78 43 35 91
6 Виннипег 78 35 43 81
7 Чикаго 78 26 52 63
8 Аризона 78 22 56 50
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 78 48 30 106
2 Эдмонтон 78 46 32 98
3 Лос-Анджелес 79 42 37 94
4 Вегас 78 42 36 89
5 Ванкувер 78 38 40 87
6 Анахайм 78 30 48 74
7 Сан-Хосе 77 30 47 72
8 Сиэтл 77 26 51 58
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Коламбус – Оттава
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Миннесота – Сиэтл
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Эдмонтон – Колорадо
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Аризона – Вашингтон
 0 : 2
23.04 19:30
Баффало – Айлендерс
- : -
23.04 19:30
Детройт – Питтсбург
 - : -
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Нью-Джерси – Каролина
 - : -
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 77 116
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 77 113
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 78 109
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 77 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

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И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

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Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

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