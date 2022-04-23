Капризов обновил рекорд «Миннесоты» по количеству результативных передач за сезон

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтлом» (6:3).

Эти передачи стали для 24-летнего россиянина 54-й, 55-й и 56-й в нынешнем сезоне.

Таким образом, нападающий обновил рекорд «Миннесоты» по числу результативных передач за сезон. Ранее рекорд принадлежал форварду Матсу Цуккарелло (55 передач).

Отметим, что до нынешнего сезона рекорд «Уайлд» по количеству передач принадлежал нападающему Пьеру-Марку Бушару (50 передач в 81 матче в сезоне-2007/08).

В нынешнем сезоне Капризов забросил 45 шайб и отдал 56 результативных передач в 77 матчах. Он стал первым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 101 очко за сезон.