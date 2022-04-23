Капризов обновил рекорд «Миннесоты» по количеству результативных передач за сезон
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтлом» (6:3).
Эти передачи стали для 24-летнего россиянина 54-й, 55-й и 56-й в нынешнем сезоне.
Таким образом, нападающий обновил рекорд «Миннесоты» по числу результативных передач за сезон. Ранее рекорд принадлежал форварду Матсу Цуккарелло (55 передач).
Отметим, что до нынешнего сезона рекорд «Уайлд» по количеству передач принадлежал нападающему Пьеру-Марку Бушару (50 передач в 81 матче в сезоне-2007/08).
В нынешнем сезоне Капризов забросил 45 шайб и отдал 56 результативных передач в 77 матчах. Он стал первым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 101 очко за сезон.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|78
|50
|28
|108
|2
|Рейнджерс
|78
|51
|27
|108
|3
|Питтсбург
|78
|44
|34
|99
|4
|Вашингтон
|78
|44
|34
|99
|5
|Айлендерс
|77
|35
|42
|80
|6
|Коламбус
|78
|35
|43
|77
|7
|Нью-Джерси
|77
|27
|50
|61
|8
|Филадельфия
|78
|24
|54
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|77
|56
|21
|118
|2
|Торонто
|78
|51
|27
|108
|3
|Тампа-Бэй
|77
|47
|30
|102
|4
|Бостон
|77
|47
|30
|99
|5
|Баффало
|79
|30
|49
|71
|6
|Детройт
|78
|30
|48
|70
|7
|Оттава
|78
|30
|48
|67
|8
|Монреаль
|78
|20
|58
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|78
|55
|23
|116
|2
|Миннесота
|78
|50
|28
|107
|3
|Сент-Луис
|78
|47
|31
|105
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|78
|43
|35
|91
|6
|Виннипег
|78
|35
|43
|81
|7
|Чикаго
|78
|26
|52
|63
|8
|Аризона
|78
|22
|56
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|78
|48
|30
|106
|2
|Эдмонтон
|78
|46
|32
|98
|3
|Лос-Анджелес
|79
|42
|37
|94
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|89
|5
|Ванкувер
|78
|38
|40
|87
|6
|Анахайм
|78
|30
|48
|74
|7
|Сан-Хосе
|77
|30
|47
|72
|8
|Сиэтл
|77
|26
|51
|58
|23.04
|02:00
|
Коламбус – Оттава
|1 : 2 Б
|23.04
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|6 : 3
|23.04
|04:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|6 : 3
|23.04
|05:30
|
Аризона – Вашингтон
|0 : 2
|23.04
|19:30
|
Баффало – Айлендерс
|- : -
|23.04
|19:30
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|23.04
|19:30
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
|23.04
|22:00
|
Бостон – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|116
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|77
|113
|
|
Джонни Годро
Калгари
|78
|109
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|78
|51
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|51
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19