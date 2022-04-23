Овечкин прервал серию из трех матчей с голами

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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризоной» (2:0).

В прошедшей встрече 36-летний россиянин отметился тремя бросками за 18 минут 20 секунд на льду.

Таким образом, нападающий прервал серию из трех игр с голами.

Всего на счету Овечкина 90 (50+40) очков в 76 матчах нынешнего сезона НХЛ.