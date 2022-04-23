Юный болельщик с эпилепсией попросил сделать фото с Овечкиным. Нападающий подарил ему клюшку

Овечкин подарил свою клюшку юному болельщику с эпилепсией перед матчем НХЛ

Юный болельщик попросил сделать фотографию с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризоной» (0:2).

Болельщик пришел на арену с плакатом, на котором было написано: «Ови, у меня эпилепсия, я тоже хочу быть великим. Можно с тобой сфотографироваться?»

36-летний россиянин увидел плакат, подъехал к болельщику и подарил ему свою клюшку.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Овечкин и юный болельщик.

В прошедшей встрече Овечкин отметился тремя бросками за 18 минут 20 секунд на льду. Нападающий прервал серию из трех игр с голами. На его счету 90 (50+40) очков в 76 матчах нынешнего сезона НХЛ.