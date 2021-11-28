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Нападающий «Лос-Анджелеса» Лемье укусил форварда «Оттавы» Ткачака во время драки

11:47
Драка Брендана Лемье и Брэди Ткачака. Фото Sportsnet Брэди Ткачак показывает окровавленную ладонь после драки с Бренданом Лемье. Фото Sportsnet
Драка Брендана Лемье и Брэди Ткачака. Фото Sportsnet
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Нападающий «Лос-Анджелеса» Брендан Лемье устроил потасовку с форвардом и капитаном «Оттавы» Брэди Ткачаком во время матча регулярного чемпионата НХЛ.

Во время драки Ткачак показал арбитрам, что Лемье укусил его за руку. Форвард «Сенаторз» показал судьям свою ладонь, которая была в крови после укуса. Лемье получил большой 5-минутный штраф и 2+2 за грубость.

«Лос-Анджелес» обыграл «Оттаву» со счетом 4:2 и прервал свою серию из 5 поражений подряд.

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Иван Торопцев все материалы автора
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