Нападающий «Лос-Анджелеса» Лемье укусил форварда «Оттавы» Ткачака во время драки

Нападающий «Лос-Анджелеса» Брендан Лемье устроил потасовку с форвардом и капитаном «Оттавы» Брэди Ткачаком во время матча регулярного чемпионата НХЛ.

Во время драки Ткачак показал арбитрам, что Лемье укусил его за руку. Форвард «Сенаторз» показал судьям свою ладонь, которая была в крови после укуса. Лемье получил большой 5-минутный штраф и 2+2 за грубость.

«Лос-Анджелес» обыграл «Оттаву» со счетом 4:2 и прервал свою серию из 5 поражений подряд.