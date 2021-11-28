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Ткачак об укусе Лемье: «Он — полный тупица, его не должно быть в НХЛ»

Капитан «Оттавы» Ткачак назвал форварда «Лос-Анджелеса» Лемье тупицей за то, что тот укусил его
12:13

Капитан «Оттавы» Брэди Ткачак прокомментировал инцидент в матче с «Лос-Анджелесом» (2:4), в котором форвард «Кингз» Брендан Лемье укусил его за руку.

«Это самая тупая вещь, которую кто-либо когда-либо делал. Я даже не знаю, о чем он думал, он просто тупоголовый. Можете спросить любого из его одноклубников — никто не хочет играть с ним. Он плохой человек и плохой партнер по команде. Всегда думает только о себе. Этот парень — просто шутка. Его не должно быть в лиге. Ни одна другая команда не хотела бы подписать его. Я даже не могу объяснить словами, что это такое. Люди так не делают. Даже дети так не поступают, только если уж совсем младенцы. Полный тупица, у него в голове пусто», — приводит CBS слова Ткачака.

Лемье укусил Ткачака во время драки и получил пятиминутный штраф.

Дополнительная информация:

https://www.cbssports.com/nhl/news/kings-brendan-lemieux-ejected-from-game-after-biting-senators-brady-tkachuk-during-fight/

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Иван Торопцев все материалы автора
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