Капитан «Оттавы» Брэди Ткачак прокомментировал инцидент в матче с «Лос-Анджелесом» (2:4), в котором форвард «Кингз» Брендан Лемье укусил его за руку.

«Это самая тупая вещь, которую кто-либо когда-либо делал. Я даже не знаю, о чем он думал, он просто тупоголовый. Можете спросить любого из его одноклубников — никто не хочет играть с ним. Он плохой человек и плохой партнер по команде. Всегда думает только о себе. Этот парень — просто шутка. Его не должно быть в лиге. Ни одна другая команда не хотела бы подписать его. Я даже не могу объяснить словами, что это такое. Люди так не делают. Даже дети так не поступают, только если уж совсем младенцы. Полный тупица, у него в голове пусто», — приводит CBS слова Ткачака.

Лемье укусил Ткачака во время драки и получил пятиминутный штраф.