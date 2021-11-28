Беруби оценил прогресс Бучневича в «Сент-Луисе»

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби оценил адаптацию российского форварда Павла Бучневича к игре команды.

«Здесь другой стиль игры по сравнению с тем, к которому он привык в «Рейнджерс». Я думаю, он стал понимать то, как мы хотим играть. Бучневич и Тарасенко провели три-четыре игры вместе, и сегодня у них всё получалось. В Детройте они тоже выглядели очень опасно, и могли забросить шайбы три. Они как будто освобождают друг друга, и их партнер Роб Томас делает свою работу великолепно. Похоже, теперь у них есть очень неплохая химия», — приводит официальный сайт НХЛ слова Беруби.

Бучневич выступает за «Сент-Луис» с сезона-2021/22, на счету 26-летнего россиянина 16 (8+8) очков в 19 матчах за «Блюз».