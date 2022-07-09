Источник: Палат не смог договориться с «Тампой» и выйдет на рынок свободных агентов

Форвард «Тампы» Ондржей Палат может покинуть клуб, сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.

По сведениям источника, «Лайтнинг» не смогли договориться о новом контракте с 31-летним чехом. Таким образом, Палат может выйти на рынок свободных агентов.

Палат выступает за «Тампу» с 2013 года, став вместе с командой двукратным обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне форвард провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 49 (18+31) очков. Также на его счету 21 (11+10) очко в 23 играх плей-офф.