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Сегодня, 08:55

Источник: Палат не смог договориться с «Тампой» и выйдет на рынок свободных агентов

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Ондржей Палат.
Фото USA Today Sports

Форвард «Тампы» Ондржей Палат может покинуть клуб, сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.

По сведениям источника, «Лайтнинг» не смогли договориться о новом контракте с 31-летним чехом. Таким образом, Палат может выйти на рынок свободных агентов.

Палат выступает за «Тампу» с 2013 года, став вместе с командой двукратным обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне форвард провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 49 (18+31) очков. Также на его счету 21 (11+10) очко в 23 играх плей-офф.

Ондржей Палат
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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