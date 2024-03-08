Воронков делит лидерство с Бедардом и Росси по голам среди новичков в этом сезоне НХЛ

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил шайбу в матче с «Эдмонтоном» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Гол стал для 23-летнего россиянина 17-м в этом сезоне. В 57 матчах нападающий набрал 31 (17+14) очков.

Воронков делит лидерство среди новичков по голам с форвардом «Чикаго» Коннором Бедардом и нападающим «Миннесоты» Марко Росси.

18-летний игрок «Блэкхокс» провел 49 матчей и набрал 43 (17+26) очка. На счету 22-летнего нападающего «Уайлд» — 33 (17+16) очка в 63 играх.