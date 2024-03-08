«Бостон» — «Торонто»: видеообзор матча

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«Бостон» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Канадские форварды Брэд Маршан и Джейк Дебраск сделали по две голевые передачи.

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