«Айлендерс» разгромили «Сан-Хосе», Романов забил гол

«Айлендерс» на выезде разгромили «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

У клуба из Нью-Йорка по 3 очка набрали Бо Хорват и Брок Нельсон. Российский защитник Александр Романов забил один гол. Его соотечественник — вратарь Илья Сорокин — сделал 23 сейва.

У хозяев голы забивали Майк Хоффман и Томас Бордело.

«Айлендерс» одержали 5-ю победу подряд и занимают 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

У «Сан-Хосе» — 37 очков и 15-я строчка таблицы «Запада». «Шаркс» проиграли девятый матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Айлендерс» — 2:7 (0:2, 2:4, 0:1)

Голы: Добсон — 9 (Пажо, Ли), 0:19 — 0:1. Романов — 7 (Хорват, Нельсон), 18:31 — 0:2. Бордело — 2 (бол., Эклунд, Зеттерлунд), 22:45 — 1:2. Хорват — 25, 31:24 — 1:3. Хоффман — 10 (Смит), 31:49 — 2:3. Маклин — 3 (Мартин, Пелек), 32:04 — 2:4. Барзал — 20 (Нельсон), 34:21 — 2:5. Ахо — 2 (Хорват, Нельсон), 36:25 — 2:6. Ли — 17 (бол., Энгвалль, Пулок), 48:08 — 2:7.

Вратари: Хрона — Сорокин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 25 (9+6+10) — 33 (12+13+8).

Наши: — - Романов (19.32/4/0).

8 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 10 077 зрителей.