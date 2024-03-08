«Айлендерс» разгромили «Сан-Хосе», Романов забил гол
«Айлендерс» на выезде разгромили «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.
У клуба из Нью-Йорка по 3 очка набрали Бо Хорват и Брок Нельсон. Российский защитник Александр Романов забил один гол. Его соотечественник — вратарь Илья Сорокин — сделал 23 сейва.
У хозяев голы забивали Майк Хоффман и Томас Бордело.
«Айлендерс» одержали 5-ю победу подряд и занимают 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
У «Сан-Хосе» — 37 очков и 15-я строчка таблицы «Запада». «Шаркс» проиграли девятый матч подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Айлендерс» — 2:7 (0:2, 2:4, 0:1)
Голы: Добсон — 9 (Пажо, Ли), 0:19 — 0:1. Романов — 7 (Хорват, Нельсон), 18:31 — 0:2. Бордело — 2 (бол., Эклунд, Зеттерлунд), 22:45 — 1:2. Хорват — 25, 31:24 — 1:3. Хоффман — 10 (Смит), 31:49 — 2:3. Маклин — 3 (Мартин, Пелек), 32:04 — 2:4. Барзал — 20 (Нельсон), 34:21 — 2:5. Ахо — 2 (Хорват, Нельсон), 36:25 — 2:6. Ли — 17 (бол., Энгвалль, Пулок), 48:08 — 2:7.
Вратари: Хрона — Сорокин.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 25 (9+6+10) — 33 (12+13+8).
Наши: — - Романов (19.32/4/0).
8 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 10 077 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|62
|40
|22
|84
|2
|Каролина
|62
|37
|25
|80
|3
|Филадельфия
|64
|33
|31
|74
|4
|Айлендерс
|62
|28
|34
|70
|5
|Вашингтон
|61
|29
|32
|67
|6
|Нью-Джерси
|63
|31
|32
|66
|7
|Питтсбург
|61
|28
|33
|64
|8
|Коламбус
|63
|22
|41
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|64
|43
|21
|90
|2
|Бостон
|65
|37
|28
|89
|3
|Торонто
|63
|36
|27
|80
|4
|Детройт
|62
|33
|29
|72
|5
|Тампа-Бэй
|64
|33
|31
|72
|6
|Баффало
|64
|29
|35
|63
|7
|Монреаль
|63
|24
|39
|58
|8
|Оттава
|61
|25
|36
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|64
|38
|26
|85
|2
|Виннипег
|61
|39
|22
|83
|3
|Колорадо
|64
|39
|25
|83
|4
|Нэшвилл
|64
|36
|28
|75
|5
|Сент-Луис
|63
|32
|31
|67
|6
|Миннесота
|63
|30
|33
|66
|7
|Аризона
|63
|25
|38
|55
|8
|Чикаго
|63
|16
|47
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|65
|41
|24
|89
|2
|Эдмонтон
|61
|38
|23
|78
|3
|Лос-Анджелес
|62
|32
|30
|75
|4
|Вегас
|63
|33
|30
|73
|5
|Калгари
|62
|31
|31
|67
|6
|Сиэтл
|62
|28
|34
|67
|7
|Анахайм
|62
|23
|39
|49
|8
|Сан-Хосе
|62
|15
|47
|37
|8.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Калгари
|3 : 6
|8.03
|03:00
|
Флорида – Филадельфия
|1 : 2
|8.03
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|0 : 6
|8.03
|03:00
|
Бостон – Торонто
|4 : 1
|8.03
|03:00
|
Каролина – Монреаль
|4 : 1
|8.03
|03:00
|
Коламбус – Эдмонтон
|4 : 2
|8.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|4 : 1
|8.03
|04:00
|
Нэшвилл – Баффало
|4 : 2
|8.03
|05:00
|
Аризона – Миннесота
|2 : 5
|8.03
|06:00
|
Вегас – Ванкувер
|1 : 3
|8.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Айлендерс
|2 : 7
|8.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Оттава
|4 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|64
|109
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|106
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|100
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|62
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|64
|45
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|60
|45
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97