Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в интервью «СЭ» рассказал о том, как тратит деньги.

— У тебя большой контракт. Понятно, ты купил дом. На что бы ты копил деньги?

— Трудный вопрос, наверное, просто на будущее, чтобы у твоей семьи все было хорошо, чтобы у твоих детей потом все было хорошо, только на это сейчас, я думаю.

— В России многие хоккеисты покупают себе дорогие часы, одежду. Какая самая дорогая вещь, которую ты себе когда-либо покупал?

— Костюм, наверное, дорогой был, кофта какая-нибудь. Я не то чтобы я там тратился на это постоянно, просто есть пара вещей, как и у всех ребят, которые играют на таком уровне.

— За сколько? 2-3 тысячи долларов?

— Да, около того.

— В НХЛ строгий регламент по поводу одежды на игру?

— Раньше было гораздо строже, на самом деле надо было галстук надевать, туфли. В этом году гораздо проще стало, многие не надевают галстук, иногда в кроссовках приезжают, я тоже любитель этого. Раньше было гораздо труднее, нам и в самолете положено быть в костюме.

У тренера спрашивали, можно ли в обычной одежде. Он отвечал, что 20 лет отыграл в этой лиге и всегда ходил в костюме. Не было ни одной игры, чтобы он приехал в обычной одежде. «И вы будете нарушать мой ритуал?» У нас тренер (Род Бриндамор. — Прим. «СЭ») — звезда НХЛ, я в этом плане согласен полностью, потому что игра — это праздник, и ты должен быть серьезным, солидным. Если бы я был в обычной одежде, не было бы полноценного ощущения, что иду на игру.