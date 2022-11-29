Андрей Свечников: «Самая дорогая вещь, которую покупал, — костюм. За 2-3 тысячи долларов»
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в интервью «СЭ» рассказал о том, как тратит деньги.
— У тебя большой контракт. Понятно, ты купил дом. На что бы ты копил деньги?
— Трудный вопрос, наверное, просто на будущее, чтобы у твоей семьи все было хорошо, чтобы у твоих детей потом все было хорошо, только на это сейчас, я думаю.
— В России многие хоккеисты покупают себе дорогие часы, одежду. Какая самая дорогая вещь, которую ты себе когда-либо покупал?
— Костюм, наверное, дорогой был, кофта какая-нибудь. Я не то чтобы я там тратился на это постоянно, просто есть пара вещей, как и у всех ребят, которые играют на таком уровне.
— За сколько? 2-3 тысячи долларов?
— Да, около того.
— В НХЛ строгий регламент по поводу одежды на игру?
— Раньше было гораздо строже, на самом деле надо было галстук надевать, туфли. В этом году гораздо проще стало, многие не надевают галстук, иногда в кроссовках приезжают, я тоже любитель этого. Раньше было гораздо труднее, нам и в самолете положено быть в костюме.
У тренера спрашивали, можно ли в обычной одежде. Он отвечал, что 20 лет отыграл в этой лиге и всегда ходил в костюме. Не было ни одной игры, чтобы он приехал в обычной одежде. «И вы будете нарушать мой ритуал?» У нас тренер (Род Бриндамор. — Прим. «СЭ») — звезда НХЛ, я в этом плане согласен полностью, потому что игра — это праздник, и ты должен быть серьезным, солидным. Если бы я был в обычной одежде, не было бы полноценного ощущения, что иду на игру.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|23
|19
|4
|38
|2
|Айлендерс
|23
|15
|8
|30
|3
|Каролина
|22
|11
|11
|27
|4
|Питтсбург
|22
|11
|11
|25
|5
|Рейнджерс
|23
|10
|13
|24
|6
|Вашингтон
|23
|9
|14
|21
|7
|Филадельфия
|22
|7
|15
|19
|8
|Коламбус
|21
|7
|14
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|18
|3
|36
|2
|Торонто
|24
|14
|10
|33
|3
|Тампа-Бэй
|21
|13
|8
|27
|4
|Детройт
|21
|11
|10
|26
|5
|Флорида
|22
|10
|12
|24
|6
|Монреаль
|21
|11
|10
|23
|7
|Баффало
|22
|9
|13
|19
|8
|Оттава
|21
|8
|13
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|23
|13
|10
|30
|2
|Виннипег
|20
|13
|7
|27
|3
|Колорадо
|19
|12
|7
|25
|4
|Миннесота
|21
|10
|11
|22
|5
|Сент-Луис
|22
|11
|11
|22
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|20
|7
|13
|17
|8
|Чикаго
|21
|6
|15
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|17
|7
|35
|2
|Сиэтл
|21
|13
|8
|29
|3
|Лос-Анджелес
|24
|12
|12
|27
|4
|Эдмонтон
|22
|12
|10
|24
|5
|Калгари
|21
|9
|12
|21
|6
|Ванкувер
|22
|9
|13
|21
|7
|Сан-Хосе
|24
|7
|17
|18
|8
|Анахайм
|22
|6
|16
|13
|29.11
|03:00
|
Баффало – Тампа-Бэй
|5 : 6 ОТ
|29.11
|03:00
|
Детройт – Торонто
|2 : 4
|29.11
|03:00
|
Коламбус – Вегас
|2 : 3 Б
|29.11
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|3 : 5
|29.11
|04:00
|
Сент-Луис – Даллас
|1 : 4
|29.11
|05:30
|
Эдмонтон – Флорида
|4 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|22
|39
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|36
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|22
|33
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|19
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|22
|17
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|22
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|15
|2.07
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|16
|2.19