Свечников рассказал, где бы хотел жить после окончания карьеры

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в интервью «СЭ» рассказал о том, где бы хотел жить после окончания игровой карьеры.

— Насколько ты чувствуешь себя американцем? Сколько процентов американского в тебе есть?

— Я бы сказал, я русский на сто процентов. Это даже не обсуждается! Туда я приезжаю играть в хоккей, делаю свою работу. В Россию приезжаю сразу после сезона, чувствую себя дома.

— Собираешься ли оформлять американские паспорта по примеру Овечкина или Малкина?

— Да нет, не собираюсь. А смысл? Они долгое время там живут, я пока что не так много времени прожил.