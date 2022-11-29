«Я — русский на 100 процентов. Даже не обсуждается!» Интервью с молодой звездой НХЛ из России

Андрей Свечников — о жизни в США, Овечкине, Кучерове и деньгах.

Андрей Свечников — один из самых ярких российских игроков НХЛ. Ему всего 22 года, но он уже проводит свой пятый сезон в лиге. Свечников уже вошел в историю, став первым хоккеистом в истории лиги, забившим гол в стиле лакросс. Но у молодого нападающего все впереди: в этом сезоне он уже оформил два хет-трика (оба — в ворота «Эдмонтона») и вполне может претендовать на приз лучшему снайперу лиги (сейчас на счету Свечников 13 голов).

В интервью «СЭ», которое состоялось осенью в Казани, нападающий «Каролины» рассказал о том, что мешает его команде выиграть Кубок Стэнли, как складываются его отношения с Александром Овечкиным и как Свечников собирается тратить деньги.

— В США постоянно говорят, что ты из Барнаула, но каждый год ты возвращаешься в Казань.

— В Барнауле я давно не был. А в Казань мы приехали, когда мне было 10 лет — осознанное детство прошло здесь. Тут родители, дом: в отпуск приезжаю в Казань, всегда классно летом.

Как только у меня сезон закончился, я полторы недели побыл в Роли, были собрания с тренерами, потом с командой ходили на ужины. Как все закончилось, пацаны разъехались, а я прилетел в Казань. Старший брат (Евгений, нападающий «Сан-Хосе». - Прим. «СЭ») тоже прилетел, был в Казани около месяца. Увидели друзей, отдохнули, подготовились к сезону. Дома всегда классно, хорошо спать в своей постели.

— Ты уже в Америке купил квартиру или снимаешь жилье?

— В этом сезоне дом купил. Я там был пару раз, когда договаривался о покупке, а сейчас уже перееду с вещами. До этого квартиру снимал, а сейчас радостно — свой дом будет.

— Ты уже ремонт там сделал? Все обставил?

— Да, вот сейчас делается ремонт там. Приеду, надо будет заказать пару вещей, и все нормально будет.

— Один будешь въезжать в дом?

— Да, один.

— Ты говорил, что тренировался в Казани три раза в день. Это клуб прислал свою программу или ты занимался по индивидуальной?

— Несколько лет подряд мы с Ваней Проворовым занимались в Ярославле. В этом году я решил провести сборы в Казани, и они проходили примерно по такой же программе, как и в Ярославле. Велосипед, легкая атлетика, зал и лед. 1 июня я приехал в Казань, отдохнул и в начале июля стал тренироваться по программе, до этого пробежки делал, чтобы в форме быть.

— Канадцы, американцы так же готовятся к сезону или у них подготовка полегче?

— У меня своя программа, мне нравится так готовиться, я себя хорошо чувствую после нее. Если честно, не знаю точно, как у остальных, я один год с ними тренировался, когда ковид был — тогда было сложно улететь домой. У нас просто был зал, лед.

Андрей Свечников. Фото USA Today Sports

Про контракт никто не напоминает

— Прошлым летом ты подписал новый контракт, первый крупный контракт в своей карьере. Насколько на тебя это давило в сезоне? И насколько ты себе забивал этим голову?

— На самом деле вообще не давило. Почему должно давить? Ты выходишь, выполняешь свою работу, стараешься играть на те деньги, которые тебе дали, и даже лучше. Моя задача — играть лучше. Выполняю свою работу и тренерскую установку.

— В клубе говорили что-то по этому поводу? Ведь теперь ты один из самых дорогих игроков в команде, а не новичок.

— Нет, все к этому просто относятся, лишний раз никто об этом не напоминает. Естественно, тебе дают денег, и ты должен их отрабатывать.

— Ты доволен контрактом?

— Конечно, восемь лет, мне все нравится. У нас в «Каролине» хорошая команда, мы в каждом сезоне играем в плей-офф, есть шансы на Кубок каждый год. Самое главное для меня — выиграть Кубок Стэнли. Мы к этому идем.

— Уже пару лет кажется, что вот он, сезон «Каролины», теперь-то должны выигрывать. Что в прошлом сезоне не получилось?

— Сам не знаю, вроде была хорошая команда, все куски собраны. Можно говорить, что опыта не хватило, но это уже неправильно. Мы четвертый год в плей-офф, вроде опыт есть. Наверное, все звезды должны вместе сойтись, и тогда получится. Пока что они не сошлись. Нужно получше в каких-то ситуациях играть — меньшинстве, большинстве. Тогда, возможно, все получится.

— «Каролина» играет всегда в одном стиле. И когда надо что-то поменять, складывается впечатление, что у вас нет плана Б. Это так?

— Я согласен, мы играем по одной системе. Понятно, что в плей-офф мы что-то меняем, подстраиваемся под соперника, разбираем их игру. В этом плей-офф мы также разбирали команды, немного меняли выходы из зоны, добавили поперечные передачи. Посмотрим, что будет в этом сезоне, что нам дадут тренеры. Если они захотят что-то поменять, мы будем выполнять.

— Шестеркин вас остановил. Как ему забивать-то вообще?

— Да я сам не знал. Он очень хороший вратарь, ему на самом деле тяжело забить. Он поиграл в КХЛ, приехал в НХЛ, набрался опыта. Он — один из лучших вратарей в НХЛ, все об этом знают. Естественно, тяжело, когда ты понимаешь, что против тебя играет один из лучших вратарей. Старались под ворота пойти, закрыть обзор. Когда Игорь видит бросок, ему очень тяжело забить — он техничный, быстро двигается.

— Кого бы ты отнес к тройке лучших вратарей НХЛ?

— Естественно, Вася (Андрей Василевский. - Прим. «СЭ»), сто процентов, Шестера — сто процентов. По третьему тяжело сказать, я бы двоих выделил, с ними очень тяжело играть.

— Ты дружил с Хэмилтоном, который ушел в «Нью-Джерси». Насколько его не хватило?

— Тяжелый вопрос, потому что мы того же Тони Дианджело смогли подписать, тоже очень хороший защитник, один из лучших, хорошо катается, двигает шайбу. Может, если бы Хэмилтон за нас играл, мы бы выиграли, может, и нет. Даги — один из лучших защитников в НХЛ, с ним всегда приятно играть.

Андрей Свечников. Фото USA Today Sports

В баню пойти, шашлыки пожарить — в кайф

— Ты так и не сыграл за взрослую сборную на международных турнирах. Сейчас опять пауза, и непонятно, на какое время.

— На самом деле очень хочется сыграть за взрослую сборную России, если позовут. Я ни разу не играл, было бы приятно выступить за национальную сборную. Это и опыт, но в то же время ты наслаждаешься этим моментом, потому что ты целый сезон в одной команде, а когда приезжаешь в сборную, все совсем по-другому. Новые ребята, новое общение — было бы классно поиграть, я жду не дождусь этого момента.

— Чего в Америке тебе не хватает из того, что есть в России? По чему ты больше всего скучаешь?

— Это точно еда. Естественно, друзья, семья, хотя мама с папой приезжают к нам, но все равно скучаю по ним. Просто вся наша русская атмосфера: в баню пойти, на дачу поехать, шашлыки пожарить — это все в кайф. Туда ты приезжаешь, времени особо нет, сезон подходит, ты постоянно в работе, игры через день. Сезон заканчивается, прилетаешь домой, сразу окунаешься в родную атмосферу. В Америке такого не найти.

— Чувствовал ли ты после известных политических событий какое-то особое отношение к себе из-за того, что ты русский?

— Все осталось так же, как было, даже не думал об этом, приходил, выполнял свою работу. Ребята хорошо относились, как и всегда в принципе.

— В раздевалке политические моменты обсуждали? Или не касались этой темы?

— Я думаю, они старались при мне не обсуждать, может быть, между собой что-то и обсуждали. Я особенно ни с кем не разговаривал на эту тему.

— В НХЛ 82 матча. Насколько велика ценность каждого?

— У нас очень много игр. Да, проиграли, но ты же понимаешь, что все матчи не выиграешь. Это должна дрим тим собраться какая-то. Я сразу же забываю прошедшую игру и настраиваюсь на следующую. Естественно, ошибки какие-то посмотрим, на следующий день нам видео показывают, разбираем, чтобы такого не было на следующем матче. Мы стараемся учиться на своих ошибках, чтобы не совершать их потом.

— Насколько проще в Америке относятся к поражениям?

— Наш тренер каждому игроку найдет свой подход, с каждым пообщается, поговорит, с каждого будет требовать, что от него нужно. У нас нет такого, что мы приезжаем на скамейку, а он на нас орет. Он может тебе сказать спокойно, где тебе попроще надо сыграть, прокинуть защитника или шайбу не потерять в средней зоне. У нас в этом плане очень просто, мы даже если ошибку сделаем, он ничего не скажет, просто на следующий день покажет ее, и мы ее разберем. В этом плане на нас тренер не давит так сильно, спокойно ко всем относится и, самое главное, находит к каждому игроку подход.

— В плей-офф не меняется это, не нагнетается?

— Да нет, все же понимают, что это плей-офф, все хотят выиграть Кубок, все стараются и выкладываются на сто процентов. Нет такого, что выйдет парень и будет ездить просто так, все играют по системе и стараются отдаться команде и сделать все для победы.

— Ты стабилен, но есть ощущение, что для того, чтобы стать суперзвездой, тебе как будто чего-то не хватает.

— Конечно, я понимаю, что у меня еще есть потенциал. И очень много деталей, в которых я должен прогрессировать.

— В клубе обращают на какие-то детали внимание? Катание, бросок, силовая борьба.

— Нет, ничего такого конкретного не говорили. В каких-то определенных ситуациях просили сыграть по-разному.

— Твой брат Евгений провел полный сезон за «Виннипег». Удивился, что ему не предложили полноценный контракт?

— У него было три варианта, куда поехать, «Виннипег» был одним из них. Мы решили все вместе, что лучше поехать в «Сан-Хосе». Прошлый сезон был лучшим в его карьере, хочется, чтобы этот был еще удачнее.

Андрей Свечников. Фото USA Today Sports

Кучеров может понять любого игрока

— Есть ли игрок в НХЛ, который тебя удивляет?

— Я бы отметил, наверное, Макара, самого ценного игрока плей-офф. А так, Маккинон, Макдэвид — лучшие игроки в лиге. Еще выделил бы Никиту Кучерова, интересно наблюдать за ним, как катается, как с шайбой обращается.

— У Кучерова же нет суперскорости, он же не так быстро катается.

— Ну я бы не сказал, что он медленный, у него скорость идет вместе с руками. Он может от любого уйти спокойно. С партнерами они чувствуют друг друга, у Никиты такая чуйка, что он любого игрока будет понимать. Кучеров — один из лучших в этом плане, он передачу может отдать через клюшку, через коньки спокойно.

— Как ты расслабляешься между играми?

— У нас через день игры. Матч провели, восстановительные процедуры прошли, потом на следующий день у нас обычная тренировка. Потом домой приезжаю, отдыхаю, кино смотрю. На ужин с ребятами вышел, и всё на этом. Ничего особенного.

— Кино на русском смотришь?

— И на русском смотрю, и на английском. Но больше на русском.

— Что смотришь на русском? Российские фильмы?

— На русском какие-нибудь в YouTube самые популярные фильмы смотрю. Сериалы нет, сериалы смотрю на «Нетфликсе». Русские сериалы я не смотрел, вот, например, испанский сериал «Бумажный дом» смотрел на русском.

— «Брат-2» включаешь, когда скучаешь по России?

— Ну я смотрел пару раз, но мне не нравится смотреть одни и те же фильмы. Я всегда новые ищу, мне не нравится повторяться.

— Как ты учил английский, когда уехал?

— Я приехал в 16 лет, вообще не знал языка, естественно, большую часть я выучил в раздевалке с ребятами. Какие-то слова говорили, я всегда в заметки записывал и переводил сразу же. Утром прочитал пару раз — и уже запоминаешь это слово. Первый год так учил, с ребятами на ужины, обеды ходил.

Во второй год у меня была учительница, немного ходил к ней, она мне помогала с грамматикой. А на третий год я приехал уже в НХЛ, там уже другая жизнь, ты должен все сам делать, машину снять, квартиру. Клуб, конечно, помогает в этом плане, но все равно была необходимость выучить язык. С каждым годом узнаешь все больше и больше, но все выучить невозможно.

— Машину там водишь? Сложно?

— Нет, вообще легко.

— В России сложнее?

— Здесь у меня нет машины, беру у отца. Но здесь тоже ездил. Ощущение, что здесь дороги уже, в Америке широкие дороги. Лихачи? Да мне кажется, все спокойно ездят здесь. В Америке тоже гоняют на трассе.

— Как атмосфера в Роли?

— У меня все спокойно, тихий небольшой город, очень много семей живет, с детьми гуляют. В этом плане все спокойно и безопасно.

— Есть районы, в которые просят не заезжать?

— Наверное, есть, я особо никуда не езжу. Обычно я езжу от дома до арены, на обед и до аэропорта, улететь на игры. Я там особо не разъезжал, не смотрел.

Андрей Свечников. Фото USA Today Sports

Самая дорогая вещь — костюм

— У тебя большой контракт. Понятно, ты купил дом. На что бы ты копил деньги?

— Трудный вопрос, наверное, просто на будущее, чтобы у твоей семьи все было хорошо, чтобы у твоих детей потом все было хорошо, только на это сейчас, я думаю.

— В России многие хоккеисты покупают себе дорогие часы, одежду. Какая самая дорогая вещь, которую ты себе когда-либо покупал?

— Костюм, наверное, дорогой был, кофта какая-нибудь. Я не то чтобы там тратился на это постоянно, просто есть пара вещей, как и у всех ребят, которые играют на таком уровне.

— За сколько? 2-3 тысячи долларов?

— Да, около того.

— В НХЛ строгий регламент по поводу одежды на игру?

— Раньше было гораздо строже, на самом деле надо было галстук надевать, туфли. В этом году гораздо проще стало, многие не надевают галстук, иногда в кроссовках приезжают, я тоже любитель этого. Раньше было гораздо труднее, нам и в самолете положено быть в костюме.

У тренера спрашивали, можно ли в обычной одежде. Он отвечал, что 20 лет отыграл в этой лиге и всегда ходил в костюме. Не было ни одной игры, чтобы он приехал в обычной одежде. «И вы будете нарушать мой ритуал?» У нас тренер (Род Бриндамор. - Прим. «СЭ») — звезда НХЛ, я в этом плане согласен полностью, потому что игра — это праздник, и ты должен быть серьезным, солидным. Если бы я был в обычной одежде, не было бы полноценного ощущения, что иду на игру.

— Где бы ты хотел жить после того, как закончишь играть: в России или в Америке?

— Это очень еще далеко, но мне в России очень нравится, это мой дом, в России точно буду жить, сто процентов. Ну и, возможно, буду приезжать на какое-то время туда.

— Насколько ты чувствуешь себя американцем? Сколько процентов американского в тебе есть?

— Я бы сказал, я русский на сто процентов. Это даже не обсуждается! Туда я приезжаю играть в хоккей, делаю свою работу. В Россию приезжаю сразу после сезона, чувствую себя дома.

— Собираешься ли оформлять американские паспорта по примеру Овечкина или Малкина?

— Да нет, не собираюсь. А смысл? Они долгое время там живут, я пока что не так много времени прожил.

Андрей Свечников. Фото USA Today Sports

Надеюсь, Овечкин побьет рекорд Гретцки

— Несколько лет назад ты подрался с Овечкиным. После этого получилось пообщаться?

— Да, получалось, даже клюшками обменялись с ним, все нормально. Драка — часть хоккея, тем более в плей-офф. Ну подрался и подрался, вышел с игры, у тебя все нормально, все уже забыл. Я вообще об этом не думаю, что мы там подрались, и теперь у нас будут плохие отношения.

— Тебя не удивляет, что человек в 37 лет 50 шайб за сезон забрасывает?

— Конечно, удивляет. Думаю, что в лиге не было русских, которые так играли в таком возрасте. Надеюсь, что он побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам за всю историю НХЛ, болею за Александра, чтобы у него получилось. Что здесь говорить, самая настоящая звезда.

— Главная твоя цель на следующий сезон?

— Сыграть лучше, чем в прошлом, и дай бог, чтобы у нас все получилось и провели плей-офф хорошо. Только такие цели, самые высокие — выиграть Кубок Стэнли, всегда так хочется.

— Кочетков удивил в прошлом сезоне. Как его приняли в команде?

— Петька вообще красава, молодчик! У него тоже тяжелый путь был, поиграл и в АХЛ, и в НХЛ, в КХЛ. Когда он приезжал, я знал, что у него есть опыт, все знали, что он поиграл на профессиональном уровне несколько лет. Естественно, он приехал, доказал всем, что может играть в НХЛ спокойно. Тяжело ему было без английского, старался помочь ему в каких-то моментах. Потом в АХЛ еще Кубок выиграл. Надеюсь, у него в этом году все тоже получится, будет в НХЛ играть. У него большой талант, он умеет все делать, быстрый большой парень, такие в НХЛ нужны всегда.

— В поездках в приставку часто рубитесь?

— Вообще нет, не играем в приставку вообще.

— На компьютере: CS, Dota?

— В CS играем, да. В прошлом году компьютер купил, иногда играю с ребятами, с друзьями. Также с братом играю, когда время есть свободное, часик поиграем. Помогает отвлечься немного.

— Не бывает такого, что захватывает, забываешь про время, когда спать ложиться?

— Да нет, у меня так же, как и у брата, все по расписанию. Ложимся в одно время, едим в одно время. Да и нам не нравится по два часа сидеть за компьютером, лучше пойти прогуляться.