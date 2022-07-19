Михеев — о переходе в «Ванкувер»: «Для меня это другие возможности, чем в «Торонто»
Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев прокомментировал переход в «Кэнакс» в межсезонье-2022.
— Чем вас подкупил «Ванкувер»?
— У нас была пятерка клубов, которые мы обсуждали. Чем подкупил «Ванкувер»? Это отличный город для жизни. Это Канада, где очень любят хоккей. Плюс к ним пришел новый менеджмент, который в свое время строил чемпионские команды. С новым тренером они хорошо прошли вторую часть сезона. Самое главное, я вижу потенциал у команды. Понимаю, как они могут меня использовать, чем я могу ей помочь. Это та команда, которая будет показывать результат в будущем.
— Общались ли вы с руководством «Ванкувера» о роли в команде?
— Да, мы разговаривали с генеральным менеджером. Понимаю, что для меня это другие возможности, чем в «Торонто». В «Ванкувере» появится больше возможностей раскрыть свой потенциал, в том числе в зоне атаки. В «Торонто» тяжело попасть в топ-6. В «Ванкувере» я постараюсь воспользоваться этим шансом.
«Ванкувер» подписал форварда Илью Михеева на 4 года и 19 миллионов долларов.
Среднегодовая зарплата 27-летнего хоккеиста (кэпхит) составит 4,75 миллионов долларов.
В прошедшем сезоне Михеев набрал 32 (21+11) очка при полезности «плюс 16» в 53 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 4 (2+2) балла в 7 играх.
|Столичный дивизион
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|1
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|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|0
|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
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|0
|0
|5
|Оттава
|0
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
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|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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