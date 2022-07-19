Михеев — о переходе в «Ванкувер»: «Для меня это другие возможности, чем в «Торонто»

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев прокомментировал переход в «Кэнакс» в межсезонье-2022.

— Чем вас подкупил «Ванкувер»?

— У нас была пятерка клубов, которые мы обсуждали. Чем подкупил «Ванкувер»? Это отличный город для жизни. Это Канада, где очень любят хоккей. Плюс к ним пришел новый менеджмент, который в свое время строил чемпионские команды. С новым тренером они хорошо прошли вторую часть сезона. Самое главное, я вижу потенциал у команды. Понимаю, как они могут меня использовать, чем я могу ей помочь. Это та команда, которая будет показывать результат в будущем.

— Общались ли вы с руководством «Ванкувера» о роли в команде?

— Да, мы разговаривали с генеральным менеджером. Понимаю, что для меня это другие возможности, чем в «Торонто». В «Ванкувере» появится больше возможностей раскрыть свой потенциал, в том числе в зоне атаки. В «Торонто» тяжело попасть в топ-6. В «Ванкувере» я постараюсь воспользоваться этим шансом.

«Ванкувер» подписал форварда Илью Михеева на 4 года и 19 миллионов долларов.

Среднегодовая зарплата 27-летнего хоккеиста (кэпхит) составит 4,75 миллионов долларов.

В прошедшем сезоне Михеев набрал 32 (21+11) очка при полезности «плюс 16» в 53 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 4 (2+2) балла в 7 играх.