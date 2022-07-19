Илья Михеев объяснил, почему отказался от перехода в «Вашингтон»

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев объяснил, почему в межсезонье отказался от перехода в «Вашингтон».

— Была информация, что вас активно звал «Вашингтон». Почему вы не согласились перейти в «Кэпиталз» к Александру Овечкину?

— Мы взвесили все «за» и «против», посмотрели составы. Интересовался не только «Вашингтон», но и другие клубы. Мы решили сделать ставку на «Ванкувер» — из-за состава и не только. Больше всех разговаривали с «Кэнакс».

Предыдущим его клубом было «Торонто». За эту команду в прошлом сезоне форвард провел 53 игры в регулярном сезоне. На его счету 21 заброшенная шайба и 11 результативных пасов.