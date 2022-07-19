Бывший голкипер «Вашингтона» Ванечек заключил трехлетний контракт с «Нью-Джерси»

Голкипер Витек Ванечек заключил контракт с «Нью-Джерси». Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

Зарплата 26-летнего хоккеиста составит 3,4 миллиона долларов в год.

Ранее «Вашингтон» обменял права на голкипера в «Нью-Джерси» вместе с драфт-пиком во втором раунде драфта НХЛ-2022 (46-й номер).

В свою очередь, «Кэпиталз» получили два выбора на драфте НХЛ-2022 — второй раунд (37-й номер) и третий раунд (70-й номер).

В сезоне-2021/2022 Ванечек провел 42 матча в регулярном чемпионате и одержал 20 побед. В среднем он пропускал 2,67 шайбы за игру и отражал 90,8 процента бросков.