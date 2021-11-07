Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Нападающий «Флориды» Барков пропустил матч с «Каролиной» из-за травмы

13:31
Теги:

Нападающий «Флориды» Александр Барков пропустил матч с «Каролиной» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы, сообщает Джеймисон Олив в Twitter.

По информации источника, у Баркова травма нижней части тела. Дискомфорт игрок почувствовал перед игрой. Он может пропустить несколько дней.

«Каролина» с 18 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Флорида» с 21 очком — на первой строчке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Золотой год «пляжников». Россия в четвертый раз выиграла Межконтинентальный кубок
Участникам нападения на мужчину в Новой Москве предъявили обвинение
0