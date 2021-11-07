Нападающий «Флориды» Барков пропустил матч с «Каролиной» из-за травмы
13:31
Нападающий «Флориды» Александр Барков пропустил матч с «Каролиной» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы, сообщает Джеймисон Олив в Twitter.
По информации источника, у Баркова травма нижней части тела. Дискомфорт игрок почувствовал перед игрой. Он может пропустить несколько дней.
«Каролина» с 18 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Флорида» с 21 очком — на первой строчке.
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