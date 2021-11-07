Нападающий «Флориды» Барков пропустил матч с «Каролиной» из-за травмы

Нападающий «Флориды» Александр Барков пропустил матч с «Каролиной» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы, сообщает Джеймисон Олив в Twitter.

По информации источника, у Баркова травма нижней части тела. Дискомфорт игрок почувствовал перед игрой. Он может пропустить несколько дней.

Barkov is day-to-day, per Bruno.



He said something «flared up» right before the game. — Jameson Olive (@JamesonCoop) November 7, 2021

«Каролина» с 18 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Флорида» с 21 очком — на первой строчке.