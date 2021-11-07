Тренер «Айлендерс»: «Переход Сорокина из КХЛ в НХЛ получился очень хорошим»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц отметил, что российский вратарь Илья Сорокин отлично приспособился к стилю игры в НХЛ. 26-летний голкипер выступает в североамериканской лиге с января 2021 года. Ранее он играл за ЦСКА.

«Я считаю, что переход Сорокина из КХЛ в НХЛ получился очень хорошим, он отлично с этим справился, — цитирует Тротца русскоъязычная версия сайта НХЛ. — Хоккей в Северной Америке отличается от игры в России, там больше площадки, там совершают не так много спонтанных бросков со всех позиций. В НХЛ обычно перед тобой больше движения, больше игроков. Кроме того, нужно учитывать отскоки шайбы от бортов, но Сорокин справляется со всем этим и продолжает учиться».

За «Айлендерс» также выступает еще один российский голкипер Семен Варламов.

«Каждый матч — это новая ситуация и новая отправная точка, от которой мы отталкиваемся и принимаем итоговое решение относительно основного вратаря, — отметил Тротц. — Мы всегда смотрим, какое решение будет наилучшим для команды, в каких-то ситуациях мы учитываем, какой темп набрал вратарь и какой интервал между матчами. Достаточно вспомнить прошлый плей-офф, когда Сорокин и Варламов играли сериями, подменяя друг друга. У нас опытный тренер вратарей Пьеро Греко, который подсказывает нам, кто из голкиперов лучше готов и какое решение лучше принять».

Напомним, что Сорокин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (2:0). Россиянин отразил 24 броска по воротам.