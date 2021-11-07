Алекс Так будет играть под 89-м номером в «Баффало». Раньше под этим номером играл только Могильный

Нападающий Алекс Так взял 89-й номер после обмена в «Баффало» из «Вегаса». Он стал лишь вторым игроком в истории «Сэйбрз», который выступал под этим номером. Первым был российский форвард Александр Могильный.

«Алекс Могильный был невероятным игроком. Он первым взял себе 89-й номер и набрал под ним много очков. Конечно, мне будет очень трудно даже приблизиться к тому, что он сделал для «Сэйбрз», играя под этим номером», — цитирует Така сайт НХЛ.