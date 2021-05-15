Нападающий «Далласа» Хинтц будет восстанавливаться после операции 3-4 месяца

Нападающий «Далласа» Роопе Хинтц перенесет операцию на следующей неделе. Его беспокоит давняя травма паха, сообщает ESPN.

На восстановление у игрока уйдет 3-4 месяца. Он должен быть готов к открытию тренировочного лагеря команды в сентябре.

В этом сезоне 24-летний финн провел 41 матч и набрал 43 (15+28) очка.