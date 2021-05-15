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Даути потребовал у руководства «Лос-Анджелеса» усиления команды

21:55
Дрю Даути. Фото ХК «Лос-Анджелес».
Дрю Даути. Фото ХК «Лос-Анджелес».
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Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути заявил, что в межсезонье ждет усиления команды.

— Я, Копитар, Даути, Браун — мы все стареем. И наше время уходит. У команды есть блестящие игроки. У клуба есть свободные деньги под потолком зарплат. Мы должны подписать сильных игроков. Обязательно. Нет смысла делать ставку только на молодых проспектов, — приводит слова Даути Mayors Manor.

— Если в межсезонье не будет больших подписаний, то вас это устроит?

— Категорически нет.

31-летний Даути провел всю карьеру в «Лос-Анджелесе». Вместе с командой он дважды выигрывал Кубок Стэнли.

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