Даути потребовал у руководства «Лос-Анджелеса» усиления команды
21:55
Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути заявил, что в межсезонье ждет усиления команды.
— Я, Копитар, Даути, Браун — мы все стареем. И наше время уходит. У команды есть блестящие игроки. У клуба есть свободные деньги под потолком зарплат. Мы должны подписать сильных игроков. Обязательно. Нет смысла делать ставку только на молодых проспектов, — приводит слова Даути Mayors Manor.
— Если в межсезонье не будет больших подписаний, то вас это устроит?
— Категорически нет.
31-летний Даути провел всю карьеру в «Лос-Анджелесе». Вместе с командой он дважды выигрывал Кубок Стэнли.
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