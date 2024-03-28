«Калгари» выложил в социальных сетях карту России с Крымом в составе

«Калгари» в своих социальных сетях выложил географический пост, в котором представил своих игроков по месту их рождения.

На фото показана карта границ России и Белоруссии. В состав РФ входит полуостров Крым.

За «Калгари» выступают три российских хоккеиста: Андрей Кузьменко, Даниил Мироманов и Никита Охотюк. Также во «Флэймз» есть представитель Белоруссии Егор Шарангович.

Канадский клуб находится на 11-м месте в Западной конференции, набрав 71 очко в 71 матче.