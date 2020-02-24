«Мы все через это проходили». Знаменитый русский форвард рассказал о насилии в детском хоккее в России

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» поделился отношением к насилию в детском хоккее в России.

— Видели видео с тренером из системы «Авангарда», который бьет детей клюшкой по голове? — вопрос Кузнецову.

— К сожалению, да, — ответил нападающий «Вашингтона». — Мы через все это проходили. По голове никому не били, конечно. Но по жопе могли ударить. Это было нормально. Когда мы были маленькие — без п**тины не работали. Только из-под палки можно было чего-то добиться. Сейчас другое поколение, другие технологии. Родители понимают больше, чем тренеры. Да, сейчас тяжело находить подход к детям. Вокруг детского хоккея творится безобразие. Отодвинуть бы всех родителей, чтобы были закрытые тренировки. Я сужу по тому, как мы росли. Наши родители тоже были недовольны, когда тренер обижал. Заступались за нас. Конечно, перегибать палку нельзя, но настоящий главный тренер может дать и кнут, и пряник. Дети это чувствуют. Конкретно эта ситуация тяжелая. Надеюсь, таких моментов больше не будет. (Алена Гребенькова)

24 января в интернете появилось видео, на котором тренер команды «Авангард» 2010 года рождения Игорь Николаев во время тренировки бил детей по голове клюшкой. Позже Николаев был отстранен от работы с командой.

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