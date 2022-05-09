Мухамадуллин отправлен в фарм-клуб «Нью-Джерси» на время плей-офф в АХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин проведет остаток сезона в фарм-клубе «Нью-Джерси» — «Ютики».

Россиянин был отправлен в команду АХЛ на время плей-офф, сообщает пресс-служба «Кометс».

Защитник на драфте НХЛ-2020 был выбран «Нью-Джерси» в первом раунде под общим 20-м номером. Зимой 2021 года Мухамадуллин подписал с клубом трехлетний контракт, но остался в Уфе на правах аренды.

Отметим, что предстоящий сезон Шакир Мухамадуллин проведет в составе «Салавата Юлаева» в КХЛ.